Bajatović: Opozicija nema podršku građana za zabranu iskopavanja litijuma

Direktor JP "Srbijagas" Dušan Bajatović izjavio je sinoć da opozicija nema podršku građana u borbi za zabranu eksploatacije litijuma, kao i da opozicija nije želela da da šansu pravoj raspravi o toj temi.

Gostujući na TV Pink, Bajatović je rekao da smatra da su izbori stvarni zahtev opozicije i da opozicija protestima pokušava da stvori nestabilnost u zemlji. "To je suština protesta, žele da dođu do izbora agresijom i anarhijom", poručio je Bajatović. On je rekao da zamera vlastima na, kako je naveo, velikoj stopi demokratičnosti, jer dozvoljava da budu blokirani putevi i pruge, a da pritom ne reaguje policija. "Ako možete da blokirate svaki ćošak, ulicu i prugu,