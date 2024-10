Beočinac uhvaćen u pokušaju krađe

Pripadnici MUP-a u Beočinu uhapsili su Š. B. (1987) zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teška krađa u pokušaju. Sumnja se da je on pokušao da ukrade više metalnih predmeta iz dvorišta jedne beočinske firme, ali je pobegao sa lica mesta kada je video radnika obezbeđenja. Operativnim radom, policija je rasvetlila ovo krivično delo i identifikovala osumnjičenog. Š. B. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti