"Limitira saradnju, ali to ne mora da bude finalni ishod": Bura oko izbora izvestioca EP za Srbiju: kakvu poruku nosi izbor Tonina Picule?

Hrvatski poslanik iz redova Progresivne alijanse socijalista i demokrata (S&D) Tonino Picula biće izvestilac Evropskog parlamenta (EP) za Srbiju, a imajući u vidu da je u pitanju žestoki kritičar Beograda, analitičari kažu da "to u startu limitira saradnju", ali i prognoziraju da "ne mora da bude finalni ishod". Takođe, smatraju i da će se Srbija prilagoditi okolnostima, ali i izbegavati konfrontacije

Picula, koji predstavlja Socijaldemokratsku partiju Hrvatske u EP još od 2013. godine, naslediće na toj poziciji Vladimira Bilčika iz Evropske narodne partije. To znači da će u ime EP u ovom mandatu pokrivati sve teme koje se tiču odnosa EU i Srbije, i sastavljati izveštaj o napretku Srbije ka EU. Do sada se nije uzdržavao u upućivanju oštrih reči Beogradu, ali Bojan Klačar, politikolog, smatra da njegov izbor neće dovesti do radikalnih promena, na bilo koju