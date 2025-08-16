Vremenska prognoza Srbije: Danas vrelo i suvo, lokalni pljuskovi i grmljavina, sutra svežije i nestabilno vreme

Naslovi.ai pre 8 minuta

Danas veoma toplo sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u nekim delovima Srbije, sutra promenljivo i svežije sa padom temperature i pljuskovima.

Danas u Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo vreme, sa maksimalnim temperaturama od 34 do 38 stepeni, u Beogradu do 36 stepeni. U 13 časova najtoplije je bilo u Somboru sa 38 stepeni, dok su temperature u Novom Sadu, Ćupriji, Leskovcu i Velikom Gradištu bile oko 37 stepeni. Beograd je zabeležio 35 stepeni, slično kao i Palić, Zrenjanin, Kikinda i Niš. Lokalno su zabeleženi kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom u Bačkoj, Banatu i brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije. Duvaće slab do umeren jugoistočni i severoistočni vetar, u Vojvodini severozapadni. Zbog sušnog vremena već su izbili brojni šumski požari, a uslovi za njihovo širenje ostaju izrazito nepovoljni.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoke temperature i opasnost od požara zbog izrazito suvog tla i pogodnih uslova za širenje vatre. Na snazi su narandžasti i crveni meteoalarmi.

Sutra se očekuje promenljivo oblačno i svežije vreme sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim posle podne na severu i zapadu Srbije. U Novom Sadu najniža temperatura biće oko 20 stepeni, a najviša oko 31 stepen. Duvaće slab i umeren vetar, posle podne kratkotrajno i jak severozapadni.