Najmanje četvoro mrtvih u eksploziji u Turskoj

Najmanje četvoro ljudi je poginulo, a 14 povređeno u napadu na sedište turske državne avio-kosmičke industrije (TAKI), potvrdio je Ali Jerlikaja, ministar unutrašnjih poslova te zemlje.

On kaže da je reč o „terorističkom napadu“ i dodaje da su dvoje osumnjičenih, žena i muškarac, „neutralizovani“. Redžep Tajip Erdogan, predsednik Turske, osudio je „podli teroristički napad na opstanak države“ i poručio da „nijedna teroristička organizacija i zlo koje ugrožavaju našu bezbednost neće ostvariti ciljeve“. On je na društvenoj mreži Iks napisao da su snage bezbednosti brzo reagovale. Do eksplozije je došlo u popodnevnim časovima u sredu, 23. oktobra, u