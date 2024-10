Uhapšena 2 makroa! Devojku (20) primoravali na prostituciju: Koristili njenu tešku situaciju, pare zadržavali za sebe!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK, Odeljenja za suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi, uhapsili su dve osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo trgovina ljudima.

Uhapšene B. P. (30) i M. O. (25) iz Beograda se sumnjiče da su od 2023. do januara 2024. godine poznajući teške prilike oštećene (20), najpre je vrbovali, a zatim predavali drugima radi eksploatacije u vidu prostitucije, sve radi sticanja protivpravne imovinske koristi za sebe. Pretresom osumnjičenih pronađeno je i oduzeto nekoliko telefona i sim kartica. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i one će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedene u Više javno