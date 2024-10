Mali: Očekujem da do kraja 2025. Srbija dobije investicioni rejting od sve tri rejting agencije

Ministar finansija Siniša Mali sastao se u Vašingtonu, gde učestvuje na Godišnjem zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke, sa predstavnicima tri međunarodne rejting agencije „Standard and Poor΄s”, „Moody΄s“ i „Fitch Ratings“, nakon što je Srbija u oktobru prvi put dobila investicioni rejting, saopšteno je iz njegovog kabineta.

On je istakao da je optimista i da očekuje da će i agencije „Moody΄s“ i „Fitch Ratings“ do kraja sledeće godine podići rejting Srbije na investicioni nivo, kao što je to već uradio „Standard and Poor΄s”. “Jedna od ove tri međunarodne rejting agencije nam je dala investicioni kreditni rejting. To je “S&P”, ostaju nam još dve agencije. Sa svima sam danas razgovarao, predstavio sam im da je Srbija druga najbrže rastuća ekonomija u Evropi u prvoj polovini ove godine,