Tramp: Kamala Haris ima „izopačen um"

VAŠINGTON – Republikanski kandidat na predstojećim predsedničkim izborima u SAD, Donald Tramp, izjavio je da njegova protivnica, demokratska kandidatkinja Kamala Haris, ima „izopačen um”.

Tramp je na taj način reagovao na njenu izjavu na televiziji da je on „fašista”, prenosi Bi-Bi-Si. „Ona sve više zaoštrava svoju retoriku i ide toliko daleko da me čak naziva Adolfom Hitlerom i iznosi svakakve opaske koje su proizvod njenog izopačenog uma”, naveo je Tramp u objavi na platformi „Truth Social”. U duhu njene, kako tvrdi, „krajnje levičarske politike”, on je nju nazvao „drugarica Kamala Haris” i istakao da ona predstavlja „pretnju po demokratiju”.