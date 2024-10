Svi putevi vode do Abu Dabija

Mnogo je primera koji dokazuju kako vlast arči novac građana. Hektar PKB-a prodala je Al Dahri za 4.700, a sad ga plaća pola miliona evra. Uskoro će po višoj ceni otkupiti i deo zemljišta za auto-put do Zrenjanina. Šeiku je prodala hotel na Kopaoniku po nižoj ceni od one po kojoj ga je kupila, a plac Eurosalona, plaćen 16 miliona evra, besplatno je ustupila Beogradu na vodi

Prodaja najplodnijeg zemljišta u okviru privatizacije Poljoprivrednog kombinata Beograd arapskoj kompaniji Al Dahra za svega 4.700 evra po hektaru bila je ravna poklonu. To je bilo jasno i pre šest godina, kada je ugovor potpisan i imovina PKB-a prešla u ruke novih gazda, a sada su u to mogli da se uvere i svi građani. Jer, država zbog realizacije najvažnijeg projekta SNS vlasti, međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u Surčinu, sada otkupljuje isto to