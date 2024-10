Danas sunčano, kiša samo u ovom delu Srbije! Sneg moguć već naredne sedmice, Ristić najavio: Imaćemo 2 prava zimska meseca

U Srbiji će danas u većini krajeva biti pretežno sunčano vreme, ujutro će biti malo do umerno oblačno, a potpuno oblačno i suvo u Vojvodini, na zapadu i jugozapadu Srbije i samo u Bačkoj će ponegde biti slabe kiše.

U većem delu zemlje duvaće uglavnom slab vetar, a u košavskom području umeren, povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od jedan do 11 stepeni Celzijusa, a najviša od 18 do 21 sepen. U Beogradu će jutro biti malo do umereno oblačno i sveže, a tokom dana biće pretežno sunčano. Duvaće umeren jugoistočni vetar, kratkotrajno i jak. Najniža temperatura od sedam do 11 stepeni, a najviša oko 21 stepen. Do kraja oktobra suvo i stabilno sa najvišom