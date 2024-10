AP: Napad Izraela na Iran vodi ka sveopštem ratu

Beta pre 1 sat

Izrael je prošle noći iz vazduha bombardovao vojne ciljeve u Iranu serijom napada u znak odmazde za baraž balističkih projektila koje je Islamska Republika ispalila na Izrael početkom ovog meseca. Izraelska vojska je saopštila da su njeni avioni gađali objekte za proizvodnju projektila ispaljenih na Izrael i lokacije raketa zemlja-vazduh. Nije bilo neposrednih naznaka da su pogođena naftna ili raketna mesta što bi značilo mnogo veću eskalaciju sukoba. Eksplozije su se čule u Teheranu, glavnom gradu Irana, a Islamska Republika tvrdi da je šteta "ograničena", a iranski državni mediji su umanjili značaj napada. Iranska vojska je saopštila da su poginula dva njena vojnika, javila je iranska televizija Al-Alam. Ipak, napad Izrael na Iran donosi opasnost da ta dva zakleta neprijatelja gurne bliže sveopštem ratu u vreme rastućeg nasilja širom Bliskog istoka, gde su militantne grupe koje podržava Iran - uključujući Hamas u Gazi i Hezbolah u Libanu, već u ratu s Izraelom. Posle napada je Ministarstvo spoljnih poslova Irana izdalo saopštenje u kojem se navodi da ta država ima pravo na samoodbranu i "pravo i obavezu da se brani od strane agresije". "Iran je dva puta napao Izrael, uključujući i mesta na kojima su civili bili ugroženi, i platio je cenu za to", rekao je portparol izraelske vojske kontra-admiral Daniel Hagari u video-izjavi. "Fokusirani smo na naše ratne ciljeve u Pojasu Gaze i Libanu, a Iran nastavlja da se zalaže za širu regionalnu eskalaciju", ocenio je on. {image2} Detonacije su se čule satima pre izlaska sunca u Iranu. To je bio prvi put da je izraelska vojska otvoreno napala Iran koji se sa neprekidnom paljbom stranog neprijatelja nije suočio od svog rata sa Irakom 1980-ih. Smatra se da je Izrael povezan sa ograničenim napadom iz vazduha u aprilu kod velike vazduhoplovne baze u Iranu u kojem je pogođen radarski sistem odbrane ruske proizvodnje. Današnji napad je kao deo izraelske "dužnosti da odgovori" na napade na njega "Irana i njegovih zastupnika u regionu", rekao je Hagari. Podvukao je da su "izraelske odbrambene snage ispunile svoj zadatak", a "ako bi režim u Iranu napravio grešku počinjući novu rundu eskalacije, mi ćemo biti obavezni da odgovorimo". Izraelski opozicioni lider Jair Lapid je kritikovao odluku Vlade Izraela da se ne bombarduju "strateški i privredni ciljevi". "Mogli smo i trebalo je da tražimo mnogo veću cenu od Irana", napisao je Lapid u objavi na platformi X. Sjedinjene Države su upozorile da Izrael ne bi trebalo da nastavi odmazdu, ukazujući da bi napad prošle noći trebalo da bude kraj razmene vatre s Iranom. Saudijska Arabija je jedna od nekoliko zemalja u regionu koje su osudile napad, nazvavši ga "kršenjem iranskog suvereniteta i kršenjem međunarodnih propisa i normi". Ministarstvo spoljnih poslova te kraljevine je saopštilo da odbacuje "širenje sukoba koji ugrožava bezbednost i stabilnost zemalja i naroda u regionu". Hamas, koji podržava Iran, nazvao je napad "eskalacijom koja pogađa bezbednost regiona i bezbednost njegovih ljudi". Nuklearna i naftna postrojenja smatrani su mogućim ciljevima za odgovor Izraela na iranski napad 1. oktobra, pre no što je administracija predsednika SAD Džozefa Bajdena sredinom oktobra dobila uveravanja Izraela da neće gađati te mete, što bi bila velika eskalacija. Iranska vojska je saopštila da su napadi bili usmereni na vojne baze u pokrajinama Ilam, Khuzestan i Teheran, ali nije iznela pojedinosti. Ona je zatvorila svoj vazdušni prostor tokom napada, ali je iranska Organizacija civilnog vazduhoplovstva saopštila da su letovi nastavljani već u 09.00 sati, prenela je iranska državna novinska agencija IRNA. Ni iranska državna televizija satima nije iznela detalje posledica napada. Iranski stav da brzo umanji značaj napada može ponuditi mogućnost da se ne odgovori na njega, čime bi se sprečila dalja eskalacija. Iran je u aprilu ispalio talas raketa i dronova na Izrael pošto su dva iranska generala ubijena u očiglednom izraelskom napadu iz vazduha u Siriji na iransku diplomatsku kancelariju. Rakete i bespilotne letelice izazvale su minimalnu štetu, a Izrael je, pod pritiskom zapadnih zemalja da pokaže uzdržanost, odgovorio ograničenim napadom kojeg nije otvoreno priznao. U Libanu, desetine ljudi su ubijene, a hiljade ranjene u septembru kada su pejdžeri i voki-tokiji pripadnika Hezbolaha eksplodirali dva dana što se pripisuju Izraelu. U velikom izraelskom napadu iz vazduha sledeće nedelje kod Bejruta su ubijeni dugogodišnji lider Hezbolaha Hasan Nasralah i nekoliko njegovih najviših komandanata. Iran je 1. oktobra ispalio najmanje 180 projektila na Izrael u znak odmazde, ali nanevši samo minimalnu štetu i nekoliko ranjavanja. Premijer Benjamin Netanjahu je odmah rekao da je Iran time "napravio veliku grešku". Izrael je tada pojačao pritisak na Hezbolah pokretanjem kopnene invazije na južni Liban. Više od milion Libanaca je raseljeno, a broj poginulih je naglo porastao u bombardovanju Bejruta i okoline. Izrael i Iran su ogorčeni neprijatelji od Islamske revolucije 1979. godine. Izrael smatra Iran svojom najvećom pretnjom, navodeći se pozive njegovih lidera na uništenje Izraela, njihovu podršku antiizraelskim militantnim grupama i nuklearni program zemlje. Tokom njihovog višegodišnjeg prikrivenog rata izvedena je izraelska kampanja atentata koja je, kako se pretpostavlja, pobila vrhunske iranske nuklearne naučnike, a iranska nuklearna postrojenja su hakovana ili sabotirana, sve u misterioznim napadima za koje je kriv Izrael. S druge strane, Iran je okrivljen za niz napada na komercijalne brodove na Bliskom istoku poslednjih godina, koji su kasnije prerasli u napade jemenskih pobunjenika Huti na brodove u Crvenom moru. Taj prikriveni rat sve više izlazi na videlo od 7. oktobra 2023, kada su Hamas i drugi militanti napali Izrael. Ubili su 1.200 ljudi, uglavnom civila, i odveli oko 250 talaca u Gazu. Kao odgovor, Izrael je pokrenuo razornu vazduhoplovnu i kopnenu ofanzivu protiv Hamasa, a Netanjahu je obećao da će nastaviti borbu dok svi taoci ne budu oslobođeni. Ostalo ih je u Gazi oko 100, a pretpostavlja se da je otprilike jedna trećina mrtva. Više od 42.000 Palestinaca je poginulo u Gazi, po lokalnim zvaničnicima koji ne prave razliku između civila i boraca, ali kažu da su više od polovine poginulih žene i deca.

(Beta, 26.10.2024)