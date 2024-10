"Išao je naoružan, prijavili smo policiji": Meštani otkrili jezive detalje ubistva brata i sestre kod Bijelog Polja

Crnogorska policija i dalje traga za Alijom Balijagićem koji je ubio dve osobe u selu kod Bijelog Polja.

Zbog dvostrukog ubistva koje se dogodilo u selu Sokolac kod Bijelog Polja u Crnoj Gori, hitno se oglasila i Lovačka organizacija iz Bijelog Polja, prenose "Vijesti". Crnogorska policija i dalje traga za ubicom Alijom Balijagićem. "Zbog trenutne situacije i ubistva koje se dogodilo zabranjuje se lov i izlazak u lovište do okončanja ove situacije. Lov se zabranjuje kompletnom stranom lovišta od graničnog prelaza Dobrakova do Vraneške doline do granica sa opštinama