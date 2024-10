Letnje vreme, pa nagli pad temperature! Objavljena prognoza do kraja oktobra, evo kada stiže zahlađenje

Meteorolog Đorđe Đurić najavio je kakvo vreme nas očekuje do kraja oktobra.

Nastavlja se stabilno i veoma toplo vreme. Ipak, jutra su hladna i maglovita, iako je tokom dana natprosečno toplo. Inače, Srbija je podn uticajem anticiklona i vrlo visokog vazdušnog pritiska, pa je vreme stabilno i suvo, a takva vremenska situacija očekuje se i u narednom periodu. Do kraja dana sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura biće od 18 do 24°C, u Beogradu do 23°C. Još toplije biće drugog dana vikenda, uz dalji priliv vrlo tople vazdušne mase sa