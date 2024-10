Ekološke organizacije na sat vremena blokirale put kod Šapca: „Jedini način koji ovu vlast tera da posluša“

Ekološke organizacije blokirale su na sat vremena put kod Šapca, kod skretanja za Jevremovac.

Blokada je, kao i prošle nedelje, počela u 14 sati i trajala do 15. Srđan Mitrašinović, odbornik u Skupštini Šapca, koji je prisustvovao blokadi, rekao je za N1 da je to jedini način koji ovu vlast tera da posluša. „Mi moramo na ovaj način da se borimo. U narednom periodu verujem da će se blokade širiti širom Srbije i da ćemo doći do kritične tačke da ćemo blokirati Srbiju, jer očigledno Srbija mora da stane da bi se nešto desilo“, kazao je Mitrašinović. On je