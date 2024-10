Ekološki aktivisti i opozicione stranke blokirali raskrsnicu u Šapcu

Beta pre 4 sati

Ekološki aktivisti i predstavnici opozicionih stranaka iz Šapca blokirali su danas u 14.00 raskrsnicu u tom gradu zbog mogućeg rudarenja litijuma i najavili da će blokada trajati jedan sat. Predstavnik stranke Zajedno Srđan Mitrašinović je izjavio da je blokada organizovana kao podrška ljudima iz Jadra, napominjući da bi projekat iskopavanja litijuma naterao meštane da se sele iz tog područja, jer prevashodno žive od poljoprivrede i proizvodnje zdrave hrane.

"Ova tema je tema iznad svih i ujedinila je opoziciju i ekološka udruženja. U narednim nedeljama pratićemo instrukcije ekoloških aktivista podržavajući ih", rekao je Mitrašinović za TV N1. Prema njegovim rečima, ovakav način borbe, kakav se i danas sprovodi, jedini je način da vlast posluša građane. "Nažalost, moramo na ovaj način da se borimo, bićemo uporni. Verujem da će se ove blokade širiti po Srbiji i doći do tačke da blokiramo Srbiju da stane. Izgleda da Srbija svaki put mora da stane da bi se nešto dobro desilo", rekao je Mitrašinović. Završena blokada puta kod Šapca Oko 15.00 časova završena je jednosatna blokada puta kod Šapca, kod skretanja za Jevremovac, na putu ka Ceru, Loznici i Krupnju, koju su organizovale ekološke organizacije. Srđan Mitrašinović, odbornik u Skupštini Šapca, koji je učestvovao u blokadi, rekao je za N1 da je to jedini način koji vlast tera da posluša. "Mi moramo na ovaj način da se borimo. U narednom periodu verujem da će se blokade širiti širom Srbije i da ćemo doći do kritične tačke da ćemo blokirati Srbiju, jer očigledno Srbija mora da stane da bi se nešto desilo", kazao je Mitrašinović. Rekao je da je gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović "pao na temi litijuma" i da "veruje da će i SNS pasti na istoj temi". Okupljenima je aktivista grupe "Ne damo Jadar" Zlatko Kokanović rekao da je blokada početak borbe protiv iskopavanja litijuma koja je tek počela, ali nije najavio poteze koje će aktivisti povući naredne nedelje.

(Beta, 26.10.2024)