Vremenska prognoza za ponedeljak, 11. avgust: Sunčano, a na jugu i istoku veoma toplo

U Srbiji će danas biti sunčano, a na jugu i istoku i veoma toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i ponegde u brdsko-planinskim predelima kratkotrajno i jak severni i severoistočni. Najniža temperatura će se kretati od 14 do 22 sstepena, a najviša od 31 stepen na severozapadu do 39 stepen na jugu i jugoistoku.

U Beogradu će biti sunčano i malo svežije u odnosu na prethodni dan. Duvaće slab i umeren, severni vetar. Najniža temperatura će se kretati od 18 do 22 stepena, a najviša oko 33 stepena.

Biometeorološke prilike će biti povolјnije, ali se na istoku i jugu Srbije i dalјe savetuje izuzetan oprez zbog visoke maksimalne dnevne temperature vazduha. Astmatičarima i osobama sa srčanim tegobama se preporučuje dodatna pažnja i izbegavanje boravka na otvorenom.

