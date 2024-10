Epica obradila simfoniju iz 19. veka u novom singlu „The Ghost In Me“

Ako ste nekako predvideli da će simfonijski metal bend obraditi klasični komad iz 19. veka kako bi promovisao rolerkoster, vreme je da se proverite.

Epica su objavili pesmu „The Ghost In Me (Danse Macabre)“ u saradnji sa holandskim tematskim parkom de Efteling. Ovaj novi singl je prilagodba kompozicije „Danse Macabre“ iz 1874. godine koju je napisao francuski muzičar i kompozitor Camille Saint-Saëns, donoseći njegove gudačke motive u 21. vek i spajajući ih sa metal zvukom. „The Ghost In Me“ je premijerno izvedena uživo na Epica-inim koncertima „Symphonic Synergy“ u Amsterdamu prošlog meseca, a sada je dobila