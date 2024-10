Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 28. oktobra do 3. novembra)

U Srbiji će do kraja oktobra biti suvo i sunčano vreme, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod.

Jutra će biti sveža, ponegde uz slab prizemni mraz, a u nižim predelima i maglu ili nisku oblačnost koja će se od utorka ponegde zadržati i tokom prepodneva. Tokom dana danas i sutra pretežno sunčano, povremeno uz malu ili umerenu oblačnost. Od utorka do četvrtka umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura danas i sutra biće iznad proseka, u većini mesta od 20 do 26 stepeni. U Kragujevcu i Šumadiji biće 25 stepeni. Od utorka temperature