"Izbori za dve i po godine biće odlučujući": Vučević: Rekonstrukcija vlade na proleće, nema nedodirljivih

Predsednik Vlade Srbije i predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je danas da će do rekonstrukcije vlade doći na proleće i da će do tada biti sagledani rezultati svih članova njegovog kabineta.

- Ono što smo predsednik i ja dogovorili je da to bude na proleće, počevši od premijera do svakog ministra da vidimo ko je kako radio. Pa i kada igrate utakmicu ubacujete nove igrače. Imate pomoćnike koji su večni, samo menjaju ministre. Oni samo čekaju, jer njima to pripada. Oni su eksperti. Nema nepromenljivih i nedodirljivih - poručio je premijer Vučević gostujući na TV Pink. Kako je naveo, glavna poruka za 16. rođendan SNS je da se stranka mora spremiti za