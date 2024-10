"Ne sviđa nam se Putin,: Ali..." Senator Džej Di Vens pozvao na pregovore sa Rusijom: "Moramo pametno"

Senator iz Ohaja i kandidat Donalda Trampa za potpredsednika SAD iz Republikanske partije Džej Di Vens pozvao je danas na pregovore sa Rusijom.

U intervjuu za NBC News, na pitanje da li vidi Putina kao saveznika ili neprijatelja, on je rekao: - Mislim da je on očigledan protivnik. On je konkurent. Mislim da moramo da budemo pametni i u diplomatiji. Samo zato što nam se neko ne sviđa, to ne znači da ne možemo da razgovaramo s njima po potrebi - rekao je Di Vens. On je naglasio da su pregovori sa Rusijom sastavni deo okončanja rata u Ukrajini. - Mislim da je važno da ako ikada završimo rat u Ukrajini,