Ruski serijski ubica umro u zatvorskoj bolnici: Roman Burcev bio je odgovoran za ubistvo šestoro dece

Serijski ubica, pedofil i silovatelj, Roman Burcev iz Rostovske oblasti u Rusiji preminuo je u zatvorskoj bolnici kolonije Beli labud, prenose ruski mediji.

Burcevu (53), poznatom po nadimku Kamenski Čikatilo je prethodno dijagnostikovan rak, prenosi Rostovska gazeta. List navodi da je ubica u strahu držao Rostovsku oblast od jeseni 1993. do leta 1996. godine. On je odgovoran za ubistvo šestoro dece uzrasta od 7 do 12 godina. Skoro svi leševi otkriveni su tek nakon što je Burcev priveden 1996. godine. Proglašen je potpuno uračunljivim i osuđen na smrt. Međutim, 1997. kazna je zamenjena doživotnom kaznom zatvora. "Beli