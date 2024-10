„Njega nije ponizio samo onaj ko nije žurio na prevoz“: Ponoš žestoko prozvao Vučevića, premijer pokušao da mu odgovori

: Predsednik stranke Srbija centar Zdravko Ponoš i premijer Srbije Miloš Vučević ušli su sinoć u žestok okršaj na društvenoj mreži X, nakon što je Ponoš prokomentarisao to što je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen u petak otkazala sastanak sa premijerom.

Tim povodom, on je napisao da Vučevića "ne ponizi samo ko žuri na prevoz", a na to ga je premijer nazvao "čuvenim poltronom i beskičmenjakom kome je bolje da ćuti". Zdravko Ponoš je na svom profilu na X napisao kako nije u redu da premijera Srbije ne ponizi samo onaj „ko žuri na prevoz“. „Tako i Fon der Lajen. Otkazala sastanak s njim jer se video sa ruskim ministrom. Kao da je on birao s kim će da se vidi. U stvari da se slika“, napisao je on. Nije u redu što ovog