U Srbiji danas oblačno, uglavnom suvo, najviša dnevna do 20 stepeni Celzijusa

Toplo vreme zadržava se i danas u Srbiji, sa malo nižim temperaturama u odnosu na jučerašnji dan. "Temperatura će biti u blagom padu, ali vrednosti ostaju iznad proseka za ovo doba godine.

Danas očekujemo do 20 stepeni", ističe meteorološkinja Euronews Srbija Milena Ćirković. Pred nama je blaža promena vremena. Iznad Srbije biće nešto više oblaka, ali će vazdušni pritisak i dalje biti iznad normale. Naime, anticiklon i dalje nas štiti od kiše i snega. U narednim satima biće malo do umereno oblačno, ali suvo. Meteorološkinja dodaje da će tokom dana biti u proseku sedam do 10 sunčanih sati. "Kada je reč o vetru, on polako menja svoj pravac na