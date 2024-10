U Srbiji danas oblačno, uglavnom suvo i malo hladnije vreme

U Srbiji će danas biti malo hladnije, umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme.

Uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar i temperature koje će se kretati od četiri do 22 stepena, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu se ujutro u nižim delovima grada očekuje kratkotrajna magla, a tokom dana umereno do potpuno oblačno i suvo i najvišu dnevnu temperaturu oko 19 stepeni. U narednom periodu u Srbiji se očekuje umereno do potpuno oblačno i u većini mesta suvo vreme, tek ponegde sa slabom kišom i temperaturama do 21