Otkuda ovakav kulturni vandalizam?

Ovaj primer nije samo kulturni vandalizam, nego duboko nepatriotski čin, pljuvanje u lice svemu što zaista jesmo, u realnosti ne u mitu, svemu i svima koji su oblikovali naš identitet. Ovaj kontejner u Novom Sadu je čin veleizdaje. Osoba koja je donela ovu odluku ne bi smela, dok je živa, da prođe gradom mirno, ne bi smela više nikome da pogleda u oči

Već nekoliko puta sam pomenuo važnost takozvanog „efekta glasnika“ u komunikaciji (messenger effect). Nije uvek, čak ni najčešće, važno ŠTA se kaže, često ni KAKO se kaže, već KO kaže. Iz kog izvora dolazi informacija. Ko uspe da se nametne kao kredibilan ili relevantan izvor informacija za neku publiku, ne mora da se boji za svoju koricu hleba – i malo kavijara odozgo. Pitajte „influensere“, oni žive od ovog efekta. O tome razmišljam svaki put kada vidim vest o