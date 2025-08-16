Otkuda ovakav kulturni vandalizam?

Radar pre 25 minuta  |  Lazar Džamić
Otkuda ovakav kulturni vandalizam?

Ovaj primer nije samo kulturni vandalizam, nego duboko nepatriotski čin, pljuvanje u lice svemu što zaista jesmo, u realnosti ne u mitu, svemu i svima koji su oblikovali naš identitet. Ovaj kontejner u Novom Sadu je čin veleizdaje. Osoba koja je donela ovu odluku ne bi smela, dok je živa, da prođe gradom mirno, ne bi smela više nikome da pogleda u oči

Već nekoliko puta sam pomenuo važnost takozvanog „efekta glasnika“ u komunikaciji (messenger effect). Nije uvek, čak ni najčešće, važno ŠTA se kaže, često ni KAKO se kaže, već KO kaže. Iz kog izvora dolazi informacija. Ko uspe da se nametne kao kredibilan ili relevantan izvor informacija za neku publiku, ne mora da se boji za svoju koricu hleba – i malo kavijara odozgo. Pitajte „influensere“, oni žive od ovog efekta. O tome razmišljam svaki put kada vidim vest o
Od „vatrometa“ do tišine: Gde su nestali čuvari SNS prostorija tokom protesta u Novom Sadu?

Danas pre 5 sati
Oklopna vozila, suzavac, batine, rušenje kancelarija Vučićeve SNS: Regionalni mediji o neredima u Srbiji

Danas pre 5 sati
Uhapšen i drugi napadač snimatelja Informera! Policija privela agresivnog blokadera

Alo pre 5 minuta
Uhapšen napadač na ekipu Informera!

Alo pre 20 minuta
Napadnuta ekipa "Informera" u Novom Sadu (foto)

Blic pre 1 sat
Suvlasniku firme „Starting“ i osnivaču firme „Deko tim“ ukinut pritvor

Danas pre 4 sati
Neredi u Srbiji: Policija pretukla momka u Valjevu, demolirane prostorije SNS

Danas pre 6 sati
Novi Sad

Vladika Grigorije: Nasilje da prestane, pa da se pošteno izabere demokratska vlast

Beta pre 15 minuta
Treći dan protesta širom Srbije (VIDEO, FOTO): Policija bacila suzavce, u Nemanjinoj zapaljeni kontejneri, u Nišu sukobi…

Danas pre 30 minuta
Masivni državni udar

Radar pre 25 minuta
Studentkinja tvrdi da ju je komandant JZO Marko Kričak udarao i pretio joj da će je silovati, MUP demantuje optužbe

Danas pre 30 minuta