Danas oblačno i hladno, nastavlja da pada sneg, u Beogradu i centralnom delu zemlje - ledena kiša

U Srbiji će danas biti oblačno i u većem delu zemlje hladno, dok će na severu i zapadu biti leden dan, sa najvišom dnevnom temperaturom ispod nule, sa uglavnom snežnim padavinama, uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U ostalom delu zemlje padaće sneg i kiša koja će se lediti pri tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlje, dok će na jugu i jugoistoku Srbije biti toplije vreme sa kišom. Vetar slab i umeren, na severu severoistočni, a u ostalom delu zemlje južni i jugoistočni, koji će u planinskim predelima istočne Srbije biti povremeno i jak. Jutarnja temperatura biće od minus tri do četiri, a najviša dnevna u većini krajeva od minus jedan do tri, na krajnjem jugu i