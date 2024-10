Kakvo nas vreme očekuje do kraja oktobra?

U Srbiji će danas biti umereno oblačno vreme, uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu do 22 stepena.

Tokom jutra u Bačkoj, Sremu, ponegde u Šumadiji, kao i u planinskim predelima istočne Srbije magla će smanjivati vidlјivost na oko 200 metara. U Beogradu će biti umereno oblačno i suvo vreme s temperaturom do 19 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do kraja oktobra jutra će biti sveža, ponegde uz slab prizemni mraz, a u nižim predelima i maglu ili nisku oblačnost. Tokom dana biće umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Najviša dnevna