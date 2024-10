Ujutru mestimično magla. Tokom dana malo hladnije, umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 11 stepeni, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Upozorenja: MAGLA-Horizontalna vidljivost < 200m, verovatnoća 90%.