Kako je Šapić uvredio saobraćajne inženjere u Srbiji?

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić odlučio je da problem saobraćajnih gužvi u glavnom gradu reši postavljanjem semafora uz kružne tokove, a najveća novina biće semafori u najkomplikovanijoj kružnoj raskrsnici – Slaviji. Međutim, gradonačelnik smatra da naši saobraćajni stručnjaci nisu u stanju to da urade i da će pomoć morati da potraži van granica zemlje. Ovakva izjava je uvreda za struku, smatraju sagovornici N1.

„I vi sad idite i umirite od smeha zašto semafori na kružnom toku, kako to nikad niste videli“, poručio je gradonačelnik Aleksandar Šapić novinarima na konferenciji za medije. A potom je najavio rešenje kakvo do sada u Srbiji nije primenjeno – postavljanje semafora u samom kružnom toku na Slaviji. Šapić je istakao da „nemamo ovde ljude koji to mogu da naprave“, pa to ponovo za manje od jednog minuta. „A vi sad umrite od smeha kako to nikada niste čuli, i kako toga