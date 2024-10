Vučević: Naša konačna ponuda je povećanje plata prosvetarima od 11 odsto

Konačna ponuda Vlade Srbije je da svim zaposlenima u sistemu predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja plate od 1. januara 2025. budu povećane za 11 odsto.

To je rekao danas premijer Srbije Miloš Vučević na sastanku sa predstavnicima sindikata. On je dodao i da će svi, izuzev zaposlenih u visokoškolskim ustanovama, do 9. januara 2025. dobiti jednokratnu novčanu isplatu od 15.000 dinara, kao i da će naknada za razredno starešinstvo od 1. januara biti dodatno povećana za jedan odsto, saopšteno je iz Vlade Srbije. Vučević je rekao i da će do kraja godine biti usvojene izmene Krivičnog zakonika u cilju krivično pravne