Haris: Trampovi napori su usmereni na izazivanje podela i straha u američkom narodu

Nastojeći da osnaži završne poruke svoje predizborne kampanje, predsednička kandidatkinja Demokratske stranke Kamala Haris poručila je Amerikancima da Trampovi napori da izazove podele i strah nisu "ono što mi jesmo" već su usmereni na izazivanje podela i straha u američkom narodu.

Govoreći u Vašingtonu, na travnatoj Elipsi blizu Bele kuće, na mestu sa kojeg je Tramp pozivao na pobunu 2021. godine potpredsednica SAD je iskoristila obraćanje da obeća Amerikancima da će raditi na poboljšanju njihovih života, istovremeno tvrdeći da je njen republikanski protivnik u kampanji samo zbog sebe, prenosi AP. "Tramp je proveo čitavu deceniju pokušavajući da održi podele i strah u američkom narodu. To je on. Ali ovde sam večeras da Americi poručim - to