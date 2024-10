Fico: Čast će mi biti da odem u Moskvu na obeležavanje 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata

Premijer Slovačke Robert Fico biće počastvovan da dođe u Moskvu na obeležavanju 80. godišnjice pobede u Velikom otadžbinskom ratu 2025. godine, prenosi Sputnjik. „Biću jako srećan (da odem na paradu)...

Čast će mi biti da odem u Moskvu na obeležavanje 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata, pre svega, pobede nad fašizmom. To je moja lična dužnost“, rekao je on u intervjuu televiziji Rusija 24. Govoreći o dizanju Severnog toka u vazduh, on je nazvao besmislicom da su to uradili ukrajinski ronioci. „Čitamo da su neki pijani ukrajinski oficiri rekli da nameravaju da ga dignu u vazduh (Severni tok). Naravno, ja preuveličavam malo, ali predstavite, kako su oni