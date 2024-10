Idemo u kuće čim se smrači i zaključavamo se, prodavnicu zatvaram ranije jer niko ne ulazi: Pet dana straha i očaja u selima na severu Crne Gore zbog Balijagića, meštani kažu – i da je Rambo do sad bi mu ušli u neki trag

Bijelo Polje – Pet dana traje potraga za Alijom Balijagićem koji se sumnjiči da je počinio dvostruko ubistvo u selu Sokolac kod Bijelog Polja.

Za njima tragaju vosjka i policija, a uključene su i helikopterske jedinice. Dani prolaze, a strah kod meštana se povećava. – Znamo da je opasan, da je godinama sejao strah po selima, ali vala i da je Rambo mogli su mu do sada ući u trag. Znamo da onima koji ga traže nije lako, jer on ovaj teren poznaje kao svoj džep. Ali, ipak to je čovek koji ima 65 godina, nema dovoljno ni hrane ni vode, mora biti izmoren. Jedino čega ima puno jeste municija, zato nas je strah