Šta je Predrag Mijatović rekao Zvezdanu Terziću na ručku?

Sve karte za meč protiv Barselone u okviru Lige šampiona su rasprodate, rekao je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić, gostujući u Jutarnjem programu RTS.

Terzić je, kako je rekao, bio i na ručku sa Predragom Mijatovićem, novim članom uprave Partizana, a za nacionalni servis je otkrio šta mu je tom prilikom on rekao. – Pre neki dan bio sam na ručku sa Peđom Mijatovićem. Kaže Peđa meni „E, brate, šta bih ja dao da Partizan igra Ligu šampiona, pa neka prima i po pet golova na svakoj utakmici“. Mislim to je sada misao i san za sve Partizanovce… No da se vratim, ponosan sam što smo danas ovde i razgovaramo ovako o lepim