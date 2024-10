Još ima karata za Zvezda - Barselona: Terzić otkrio jedini način da ih nabavite!

Generalni direktor Crvene zvezde pozvao navijače na stadion.

Fudbaleri Crvene zvezde za vikend igraju protiv Vojvodine u Superligi Srbije, a to će biti poslednja prilika da Vladan Milojević vidi na delu svoje igrače pre novog meča u Ligi šampiona. Naredni evropski protivnik srpskog šampiona je slavna Barselona - a za tu utakmicu još ima karata! Istina, one nisu na blagajnama. Tek će biti, po rečima generalnog direktora Crvene zvezde. Objasnio je Zvezdan Terzić navijačima Crvene zvezde kako mogu da stignu do poslednjih karata