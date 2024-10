U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena

Posle podne u većini mesta biće pretežno sunčano, još ponegde umereno oblačno.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od od 4 stepena do 10 stepeni, najviša dnevna od 17 stepeni do 22 stepena. U toku noći veći deo zemlje zahvatiće ponovo magla ili niska oblačnost. U petak i subotu jutro će biti sveže sa maglom i niskom oblačnošću. Tokom dana umereno do pretežno oblačno, sredinom dana uz delimično razvedravanje i najvišu temperaturu u većini mesta od 15 stepeni do 21 stepen. U subotu posle podne na severu, a