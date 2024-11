Dok gazda preti zvezdi, ode i Bruno kaboklo: Hapoel ostaje bez još jednog igrača!

Igračima se ne ostaje u izraelskom klubu! Veliki novac je gazda Hapoela iz Tel Aviva dao igračima da ovo leto igraju u Evrokupu i u zemlji koja je u ratnom sukobu, ali ipak kako se situacija pogoršava.

Džonatan Motli koji će postati novi košarkaš Crvene zvezde i to je sada već sasvim izvesno, ali odlascima iz izraelskog kluba tu nije kraj. Patrick Beverley is another Hapoel Tel Aviv player who is being followed by EuroLeague teams. There is no news at the moment about his willingness to leave Israel, but Real Madrid might ask about it. And the Spanish club has also reportedly made an offer to Bruno Caboclo. — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) November 1,