Zvezda - Ili Motli ili ništa

Američki centar Džonatan Motli napustio je Hapoel iz Tel Aviva, koji je pokrenuo pravnu akciju protiv igrača.

Motli je samoinicijativno odlučio da izađe iz ugovora sa Hapoelom. Doduše, još uvek ne I zvanično budući da će Hapoel pokušati na sve načine to da obustavi. Crvena zvezda će biti njegova naredna destinacija, to je izvesno, ukoliko ne bude upravo pravnih prepreka. Kako saznaju "Sportske.net", klub sa Malog Kalemegdana je sve svoje snage usmerio da angažuje Džonatana Motlija i on je trenutno jedini izbor. Ukoliko se operacija izjalovi, postojeći roster će nastaviti