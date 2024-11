Počelo rušenje Starog savskog mosta: Organizatori protesta protiv rušenja mosta poručili da su uspeli da odbrane novobeogradsku stranu mosta, ali i dalje pozivaju građane (FOTO, VIDEO)

Počelo rušenje Starog savskog mosta, potvrdio je večeras za Danas Đorđe Miketić iz Inicijative „Most ostaje“.

Organizatori apeluju na građane da dođu na Savski most kako bi zaustavili njegovo rušenje. Kako saznajemo, aktivisti i građani su uspeli da zaustave mašine sa novobeogradske strane. „Dragi ljudi ovo je to, na dan žalosti hoće da nam zatvore most. Tu je mašina, tu je ekipa, ne znamo da li je policija ili neko drugi, nisu se predstavili. Molimo vas svi sada dođite na most da sprečimo ovaj zločin“, poručio je ranije Miketić. Istakao je da su u trenutku kada u Novom