Građevinska dozvola za rekonstrukciju stanice u Novom Sadu „nestala“ sa CEOP-a

Zoran Đajić koji je do marta 2023. godine radio kao nadzornik na rekonstrukciji zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, izjavio je da je građevinska dozvola za taj projekat od noćas nestala iz Centralne evidencije objedinjene procedure (CEOP) na portalu Agencije za privredne registre (APR).

Đajić je u Novom danu N1, između ostalog, rekao da nije tačno to što govori ministar Vesić da nadstrešnica na ulazu u stanicu nije bila predmet radova, te da na dopise koje je slao na brojne adrese da ploče sa pročelja zagrade moraju da se skinu i da se mora videti šta je iza njih, niko nije odgovorio. Ustakao je i da postoji ogroman broj fotografija i videozapisa koji to dokazuju, a a na kraju krajeva to stoji u samoj građevinskoj dozvoli koja je, kako je rekao,