Jokić flertovao sa tripl-dablom: Denver srušio Jutu VIDEO

Košarkaši Denver Nagetsa su savladali Jutu Džez sa 129:103, u okviru NBA lige. Srpski centar Nikola Jokić je upisao još jednu odličnu partiju.

Jokić je na ovom meču upisao 27 uz šut iz igre 56% (10/18), a uz to je uhvatio još 16 skokova i upisao devet asistnecija, jedna mu je falila za tripl-dabl. Na parketu je proveo oko 30 minuta. On je predvodio tim do treće pobede ove sezone i Nagetsi su sad na skoru 3-3, dok je Juta poslednja bez trijumfa sa šest poraza. Pored Jokića, istakao se Majkl Porter Džunior sa 20 poena, pet skokova i dve asistencije, pratio ga je Džulijan Stroter sa 19 poena i dva skoka.