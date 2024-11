Građanima dopušteno da priđu Železničkoj stanici u Novom Sadu VIDEO

: Nakon završenog čišćenja i uviđaja, građanima je večeras dopušteno da priđu mestu tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Kako se vidi na snimku sa lica mesta, skinute su policijske trake, a reporter Danasa javlja da stanica još nije u funkciji. A post shared by 192.RS (@192_rs) Podsetimo, u petak, 1. novembra, u Novom Sadu došlo je do urušavanja nadstrešnice na Železničkoj stanici prilikom čega je 14 osoba poginulo, dok je njih troje teško povređeno. A post shared by 192.RS (@192_rs) Tim povodom juče je u celoj Srbiji proglašen Dan žalosti, dok je u Novom Sadu proglašena trodnevna