Hladno i oblačno jutro, popodne vedrije

U Srbiji danas pre podne oblačno, ponegde kiša. Temperatura tokom dana od 0 do 16 stepeni Celzijusa.

Iznad većeg dela zemlje, pre podne će biti umereno do potpuno oblačno, tek ponegde uz slabu kratkotrajnu kišu, a na zapadu i jugu Srbije lokalno i sa jutarnjom maglom. Pretežno vedro vreme očekuje se u Banatu i delu centralne Srbije. Posle podne doći će do delimičnog razvedravanja. U Timočkoj Krajini, na zapadu i jugoistoku, tokom većeg dela dana zadržaće se oblačno vreme. Duvaće slab i umeren vetar, severni i severoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 0 do