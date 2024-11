Danas osetno hladnije: Temperatura od 12 do 16 stepeni

Preporučujemo

U istočnim i jugoistočnim predelima Srbije danas se očekuje oblačno, dok se u ostalim predelima očekuje vedro vreme, ponegde uz umerenu oblačnost, uglavnom ujutro. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 2 do 10°C, maksimalna dnevna od 12 do 16°C. U Beogradu u nedelju vedro i osetno hladnije, povremeno i uz umerenu oblačnost. Duvaće slab do umeren severni vetar. Jutarnja temperatura 5°C, maksimalna dnevna 13°C. (Telegraf.rs)