"Ostavio pušku uz bukvu"; Muškarac tvrdi da je pričao sa Alijom Balijagićem

Prema poslednjim informacijama Alija Balijagić je viđen u udaljenom planinskom prijepoljskom selu Brajkovac, a tome svedoče i izjave meštana.

"Video sam čoveka koji je iskočio iz žbunja, imao je pušku i ranac. Ja sam pitao ko je to, a on mi je odgovorio – lovci su, ne boj se. Ima je bradu, ćelav je, ali izgleda starije nego na onim slikama što se pojavljuju na televiziji. Ja sam ga upitao potom, gde su mu psi ako je lovac, on je rekao da ih je pustio i da su otišli ispred njega u brdo," kaže za RINU meštanin koji tvrdi da je opasni begunac bio u blizini njegove kuće. On dodaje da je odmah prepoznao o