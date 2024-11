Čitajte u “Vestima”: Naš cilj je EU

Srbija je na evropskom putu i može da ispuni gotovo sve kriterijume iz Agende rasta i reformske agende do 2027. bez obzira na to da li ćemo postati do tada član EU, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa šefom Delegacije EU u Srbiji Emanuelom Žiofreom. Ulazak u STO Više o ovoj temi čitajte u sutrašnjem izdanju “Vesti”

Žiofre mu je predao Godišnji izveštaj EK o Srbiji za 2024. godinu. – Mi smo na evropskom putu, a EU je naš najveći spoljnotrgovinski partner, i sebi smo zadali za cilj da do 2027. ispunimo sve obaveze kroz Agendu rasta i reformsku agendu, bez obzira na to hoćemo li biti članovi ili ne. To da vam obećam, a da ćemo da budemo članovi, ne mogu, ne može niko da vam obeća, ali da možemo da ispunimo, gotovo sve ove kriterijume možemo – rekao je na zajedničkoj konferenciji