Lehečka: Dobar test, Čilić nije zaboravio da igra

Jirži Lehečka je bez većih problema izborio plasman u četvrtfinale na Beograd openu.

Teniser iz Češke je imao za protivnika bivšeg šampiona US Opena, Hrvata Marina Čilića i slavio je u njihovom prvom okršaju do sada, 6:4, 7:6 (4). Jedan brejk je napravio u prvom setu, a u drugom je predudilo to što je bolje odigrao taj-brejk. "Videlo se da se Marin vratio, imao je dobar turnir u Gvangžuu. Nije zaboravio da igra. Bio je to veoma dobar test za mene. Dobra pobeda protiv veoma iskusnog igrača, bivšeg šampiona US Opena. Srećan sam zbog pobede, jedva