Vukadinović: Vučić skreće temu sa odgovornosti vlasti i sopstvene odgovornosti za tragediju

Urednik Nove srpske političke misli, bivši poslanik, Đorđe Vukadinović ocenio je danas da je osnovni motiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ponovo nudi referendum o sopstvenom opozivu, skretanje teme sa odgovornosti svih nivoa vlasti za tragediju u Novom Sadu, uključujući i sopstvenu odgovornost.

Vučić je sinoć predložio referendum o svom razrešenju, povodom zahteva opozicije da premijer Miloš Vučević podnese ostavku zbog tragedije u Novom Sadu.

Vukadinović je agenciji Beta kazao da predsednik, ponovo umesto konkretniih odgovora i reakcije na tu tregediju podmeće sebe i nudi referendum o sebi, te ocenio da bi to bilo komično da nije tragično.

"To je, s jedne strane, znak jedne ozbiljne narcisoidnosti i lukave procene, odnosno bolje reci lukavog pokušaja da se zameni teza promeni tema i umesto priče o ozbiljnoj odgovornosti na svim novima vlasti za ono što se dogodiilo u Novom Sadu, pričamo o njemu i podršci koju ima", kazao je Vukadinović.

Smatra i da je to "neka vrsta apsurda, ali takođe i hladna racionalna kalkulacija sa ciljem zamene teza, sa računicom da bi on sa svojom mašinerijom i medijima i"svevlašću koju realno ima u Srbiji, dobio podršku na referendumu, čak i kada bi zaista došlo do njega".

Dodao je da od referenduma "realano nema ništa", te ocenio da predsednik takvim izjavama, koje je nazvao "nekom vrstom bacanjem koske želi da dobije u vremenu".

Ocenio je da je predsednikova ponuda i neiskrena i apsurdna, te da bi se, u nekoj drugoj situaciji, možda moglo i razgovaratri o tome, ali da prethodno najmanje tri meseca budu otvoreni svi mediji koje trenutno kontroliše vlast.

"Kada bi se takvi uslovi stvorili onda bi smo videli da li bi tako spremno nudio referendum, a ovako pošto zna da od toga nema ništa i s obzirom na odnos snaga i uticaj medija on može otprilike da nudi šta god hoće i kad god hoće, jer zna da ga to ne ugrožava". objasnio je Vukadinović.

On je zaključio da je osnovni cilj predsednika da skrene temu sa odgovornosti svih nivoa vlasti, uključujući i njegovu odgovornost za tragediju u Novom Sadu".

(Beta, 05.11.2024)