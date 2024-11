Neverovatno, Jokić je postao još bolji igrač! Treći tripl-dabl u sezoni i dominacija kakva se ne viđa

Nikola Jokić je preko leta postao još bolji igrač, a mislili smo da je to nemoguće. Opet je zabeležio tripl-dabl i pokazao da je lider!

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći još jednu maestralnu utakmicu u NBA ligi i radovao se pobedi svog Denvera. Dobro znamo kakvih sve problema Nagetsi imaju na početku sezone, međutim "tesnim" trijumfom protiv Toronta (121:119), nakon promašaja Bereta za preokret u poslednjoj sekundi, stigli su do skora 3-3. I dalje je to daleko od idealnog, ni blizu poželjnog ako želite šampionski prsten, ali ako nečemu u Denveru mogu da se raduju onda je to što