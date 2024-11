Oglasio se Dačić o protestu u Novom Sadu: Sva dela su snimljena i počinioci će odgovarati

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je na skupu u Novom Sadu, koji nije bio prijavljen što je zakonska obaveza, došlo do drastičnog narušavanja javnog reda i mira, do napada i uništavanja objekata, ugrožavanja imovine i napada na policiju, a povrh svega do povreda ugleda Srbije, vezano za državnu zastavu.

- Na skupu u Novom Sadu, koji nije bio prijavljen što je zakonska obaveza, došlo je do drastičnog narušavanja javnog reda i mira, do napada i uništavanja objekata, ugrožavanja imovine i napada na policiju, a povrh svega do povreda ugleda Srbije, vezano za državnu zastavu - rekao je Dačić. Dodao je da su pripadnici policije pokazali uzdržanost i reagovali samo u slučaju potrebe da odbiju napad. - Svi vinovnici nasilja i počinioci krivičnih dela i prekršaja biće